Festival des 48H de l’Agriculture Urbaine et de l’Alimentation Durable – ITEP de la Papotière – Moissons Nouvelles Nantes, 17 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-17 14:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Le temps d’un après-midi festif, venez découvrir le « Village des engagé.es », l’un des événements phares du festival !En plein coeur du quartier de Doulon, une programmation vous offre l’opportunité de rencontrer celles et ceux qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durables sur notre métropole nantaise. ????Au programme :???? Forum des initiatives – rencontrer les professionnel.les qui font bouger nos territoires???? Animations – s’initier par des ateliers et jeux, pour petits et grands???? Conférences – s’informer, s’inspirer et débattre???? Marché & Vente de plantes – remplir son panier de produits métropolitains, bio et de saison???? Concert, buvette & offre de petite restauration – parce que les bonnes idées, ça se partage aussi autour d’un verre et en musique ????Rejoignez-nous ! Et semons ensemble les graines du changement ????Toutes les informations sur le festival sur www.les48h.comFestival organisé par la MAAD. Après-midi organisée en partenariat avec les associations Génération Tardigrades et la Fourmi Fabrik

ITEP de la Papotière – Moissons Nouvelles Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 49 25 38