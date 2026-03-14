Festival des 6 Nations Moins de 18 ans Masculins Stade Darragon Vichy

Festival des 6 Nations Moins de 18 ans Masculins

Stade Darragon 38 boulevard de la Résistance Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 25 EUR

Par journée ou avec le pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-07 2026-04-11

Le Festival des 6 Nations U18 s’installe à Vichy pour trois journées exceptionnelles de rugby international ! Venez découvrir les futurs talents du rugby européen et vivre une compétition intense avec les huit meilleures nations européennes de rugby !

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Stade Darragon 38 boulevard de la Résistance Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes communication@ligueaura-ffr.fr

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English :

The U18 6 Nations Festival comes to Vichy for three exceptional days of international rugby! Come and discover the future talents of European rugby and experience an intense competition with the eight best European rugby nations!

L’événement Festival des 6 Nations Moins de 18 ans Masculins Vichy a été mis à jour le 2026-03-11 par Vichy Destinations