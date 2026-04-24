Festival des Abbayes Jonathan Fournel Piano Solo Eglise Abbatiale Cagnotte

Cagnotte

Festival des Abbayes Jonathan Fournel Piano Solo

Eglise Abbatiale Allée de l’Abbaye Cagnotte Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Un talent exceptionnel …un pianiste précoce et talentueux à la virtuosité époustouflante…

Consacré au grand concours Reine Elisabeth de Belgique il joue désormais dans la cour des grands.

Jonathan Fournel se produit dans le monde entier Festivals et les plus grandes Salles lui sont ouverts.

Un talent exceptionnel …un pianiste précoce et talentueux à la virtuosité époustouflante…

Consacré au grand concours Reine Elisabeth de Belgique il joue désormais dans la cour des grands.

Jonathan Fournel se produit dans le monde entier Festivals et les plus grandes Salles lui sont ouverts comme le Concertgebouw d’Amsterdam et le Rheingau Musik Festival.

Il incarne la nouvelle génération des pianistes français .

Eglise Abbatiale Allée de l’Abbaye Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 festivalabbayes40@orange.fr

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English :

An exceptional talent? a precocious and talented pianist with breathtaking virtuosity?

Winner of the Queen Elisabeth of Belgium competition, he is now playing in the big league.

Jonathan Fournel performs all over the world: festivals and the greatest concert halls are open to him.

L’événement Festival des Abbayes Jonathan Fournel Piano Solo Cagnotte a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans