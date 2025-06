Festival des Abbayes Tartas 27 juin 2025 20:30

Landes

Festival des Abbayes Rue Sainte-Ursule Tartas Landes

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Le journal Le Monde la qualifie de Phénomène Adélaïde Ferrière incarne l’arrivée des percussions sur le devant de la scène Classique. En 2017 elle est désignée Révélation Soliste instrumental des 24èmes Victoires de La Musique Classique .

A l’âge de 15 ans au CNSM de Paris, elle étudie dans le même temps au Royal Collège of Music de Londres. En 2017 elle est désignée Révélation Soliste instrumental des 24èmes Victoires de La Musique Classique .

Adélaïde Ferrière est Artiste Yamaha et Kolberg, soutenue par l’Adami, la Spedidam et la Fondation Safran pour la Musique. Elle est en résidence à la Fondation Singer-Polignac, en solo et avec le Trio Xenakis. .

Rue Sainte-Ursule

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine festivalabbayes40@orange.fr

English : Festival des Abbayes

The newspaper Le Monde calls her a « Phenomenon »: Adélaïde Ferrière embodies the arrival of percussion to the forefront of the Classical scene. In 2017, she was named « Instrumental Soloist Revelation at the 24th Victoires de La Musique Classique ».

German : Festival des Abbayes

Die Zeitung Le Monde bezeichnete sie als « Phänomen »: Adélaïde Ferrière verkörpert die Ankunft der Perkussion auf der Bühne der Klassik. Im Jahr 2017 wurde sie als « Révélation Soliste instrumental des 24èmes Victoires de La Musique Classique » ausgezeichnet.

Italiano :

Il quotidiano Le Monde l’ha definita un « Fenomeno »: Adélaïde Ferrière incarna l’arrivo delle percussioni all’avanguardia della scena musicale classica. Nel 2017 è stata nominata solista strumentale dell’anno in occasione del 24° premio Victoires de la Musique Classique.

Espanol : Festival des Abbayes

El periódico Le Monde la describió como un « Fenómeno »: Adélaïde Ferrière encarna la llegada de la percusión a la vanguardia de la escena de la música clásica. En 2017, fue nombrada solista instrumental del año en la 24ª edición de los premios Victoires de la Musique Classique.

