Festival des accents L’évènement se déroule sur 3 lieux Marseille (9 et 11 avril) et Aix (10 avril) Marseille 1er Arrondissement

Festival des accents

Jeudi 9 avril 2026 de 19h à 23h.

Vendredi 10 avril 2026 de 9h30 à 17h.

Samedi 11 avril 2026 de 9h30 à 17h30. L’évènement se déroule sur 3 lieux Marseille (9 et 11 avril) et Aix (10 avril) Bibliothèque l’Alcazar Marseille (9 avril) Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11

Le Festival des accents est un évènement à la croisée de la science, de l’art et de la culture, qui invite le public à explorer les accents sous toutes leurs facettes à travers des jeux, des spectacles, des ateliers expérimentaux et des mini-conférences.

Pour sa 2e édition, le Festival des accents pose ses valises du 9 au 11 avril 2026 à Aix-en-Provence et Marseille. C’est un évènement à la croisée de la science, de l’art et de la culture, qui invite le public à explorer les accents sous toutes leurs facettes. A travers des jeux interactifs, des spectacles, des expositions, des ateliers expérimentaux et des mini-conférences, les visiteurs découvrent les recherches actuelles sur les accents, et plus largement sur l’oralité, la voix et la parole.



Les accents y sont abordés sous l’angle de la production, de la perception et des représentations, en étudiant aussi bien leurs aspects acoustiques et phonétiques que leurs dimensions sociales, culturelles et politiques. Des spécialistes des accents en français et en anglais y partagent leurs travaux, mais le Festival s’ouvre aussi à la diversité des accents dans toutes les langues du monde.



Cet évènement a été créé par des linguistes de différentes universités et laboratoires de recherche français, dont le Laboratoire Parole et Langage (Aix-Marseille Université/CNRS) qui porte l’édition de 2026 à Marseille et Aix-en-Provence. Ces universitaires sont également associés à des auteurs et comédiens de L’Épallle Théâtre (La Ricamarie).



Accessible à tout public Tous publics, des enfants aux personnes retraitées, avec des animations et dispositifs adaptés au plus grand nombre. .

L’évènement se déroule sur 3 lieux Marseille (9 et 11 avril) et Aix (10 avril) Bibliothèque l’Alcazar Marseille (9 avril) Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Festival des accents is an event at the crossroads of science, art and culture, inviting the public to explore accents in all their facets through games, shows, experimental workshops and mini-conferences.

L’événement Festival des accents Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille