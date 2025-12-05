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Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer

Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Place des Caillonis

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Festival des Airs Marins

Place des Caillonis Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

11ème édition du Festival des Airs Marins, le rendez-vous incontournable aux couleurs du monde de la mer, qui boucle la saison estivale. Fête de la mer, parade nautique, animations, expositions, concerts et puces marines.   .

Place des Caillonis Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19  mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44

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