Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer
Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer samedi 26 septembre 2026.
Piriac-sur-Mer
Festival des Airs Marins
Place des Caillonis Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
11ème édition du Festival des Airs Marins, le rendez-vous incontournable aux couleurs du monde de la mer, qui boucle la saison estivale. Fête de la mer, parade nautique, animations, expositions, concerts et puces marines. .
Place des Caillonis Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
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English :
L’événement Festival des Airs Marins Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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