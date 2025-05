Festival des Amasseurs édition n°1 – Théâtre du Passeur Le Mans, 14 mai 2025 14:00, Le Mans.

Festival des Amasseurs édition n°1 Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Le Mans Sarthe

Le Théâtre du Passeur lance son tout nouveau festival dédié à la pratique amateur encadrée par des pros. Au menu spectacles, lectures, clowns, extraits en chantier, répétitions ouvertes au public. C’est aussi l’occasion de fêter les 20 ans du théâtre du Passeur

La première édition du Festival des Amasseurs arrive à grands pas ! ??

Le Théâtre du Passeur lance son tout nouveau festival dédié à la pratique amateur encadrée par des pros. Au menu spectacles, lectures, clowns, extraits en chantier, répétitions ouvertes au public… bref, du théâtre en pleine ébullition.

Et comme on fête aussi les 20 ans du Théâtre du Passeur… ça promet du joyeux, du généreux, du vivant ! 8 EUR.

English :

Théâtre du Passeur launches its brand-new festival dedicated to amateur practice under professional supervision. On the menu: shows, readings, clowns, extracts in progress, rehearsals open to the public. It’s also an opportunity to celebrate the 20th anniversary of the Théâtre du Passeur

German :

Das Théâtre du Passeur startet sein neuestes Festival, das der von Profis geleiteten Amateurtheaterpraxis gewidmet ist. Auf dem Programm stehen Aufführungen, Lesungen, Clowns, Baustellenauszüge und Proben, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Außerdem wird das 20-jährige Bestehen des Théâtre du Passeur gefeiert

Italiano :

Il Théâtre du Passeur lancia il suo nuovo festival dedicato alla pratica amatoriale sotto la supervisione di professionisti. In programma: spettacoli, letture, clown, estratti di lavori in corso, prove aperte al pubblico. È anche l’occasione per festeggiare i 20 anni del Théâtre du Passeur

Espanol :

El Théâtre du Passeur lanza su nuevo festival dedicado a la práctica amateur bajo supervisión profesional. En el menú: espectáculos, lecturas, clowns, extractos en curso, ensayos abiertos al público. También es la ocasión de celebrar los 20 años del Théâtre du Passeur

