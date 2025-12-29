Festival des anomalies 2026 MJC Lillebonne Nancy

Festival des anomalies 2026

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Festival des Anomalies est un événement culturel et scientifique grand public qui explore les frontières du savoir, de la perception et de l’expérience humaine. Il propose conférences, moments ludiques, ateliers pratiques, expositions et performances autour des phénomènes dits atypiques expériences exceptionnelles, conscience, créativité, intuition, paranormal, sciences humaines et cognitives.

Parmi les ateliers proposés

– Cafés des anomalies

– Ludomalies

– Escape Game Mystères au Festival des Chanomalies

– Concert de l’Atelier Choral

– Espace pour les interviews et dédicaces des conférenciers

– Expositions artistiques

– Jeux de rôle avec un scénario original

– Emission en public du podcast Le très sérieux Collège de Patapsychologie

13 conférences

Emmanuel-Juste Duits et Renaud Évrard Face à face avec l’invisible dialogue entre EJD et RE (pour le livre collectif Face à l’invisible paranormal, du mythe à la réalité, Kimé)

Julie Ewa Au-delà quand l’expérience défie la science (Roman, Albin Michel)

Renaud Evrard La finalité, le paranormal et la science (Editions IMI)

Jonathan Giné Camille Flammarion et les fantômes (JMG Editions)

Romain Jallet 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles (Dunod)

Keynote Yann Caroff Les intelligences non humaines (1h)

Fanny Charrasse La terre des enchantements (postdoc en cours)

Estelle Barthélémy L’hypersensibilité (thèse en cours)

David Galley Des enfants pas comme les autres (L’opportun)

Fabrice Défontaines (Tarrin) Expériences déroutantes le paranormal raconté en BD

Sylviane Bauer-Motti La médiumnité ordinaire (essai en cours de publication)

Mallory Clément Phénoménologie des hantises (JMG éditions)

Claude Berghmans Le concept de forme-pensée et le processus de visualisation (article publié)

Organisé par l’association AnHomalies, le laboratoire Interpsy de l’Université de Lorraine, avec le soutien du Programme Orion osez la recherche et de la MJC Lillebonne.Tout public

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 18 81 86

English :

The Festival des Anomalies is a cultural and scientific event for the general public, exploring the frontiers of knowledge, perception and human experience. It features lectures, fun events, hands-on workshops, exhibitions and performances focusing on so-called atypical phenomena: exceptional experiences, consciousness, creativity, intuition, the paranormal, human and cognitive sciences.

Workshops include

– Cafés des anomalies

– Ludomalies

– Mysteries at the Chanomalies Festival Escape Game

– Concert by the Atelier Choral

– Space for interviews and autographs with speakers

– Art exhibitions

– Role-playing games with an original scenario

– Public broadcast of the podcast Le très sérieux Collège de Patapsychologie

13 lectures:

Emmanuel-Juste Duits and Renaud Évrard: Face à face avec l?invisible: dialogue entre EJD et RE (for the collective book Face à l?invisible: paranormal, du mythe à la réalité, Kimé)

Julie Ewa: Au-delà: quand l?expérience défie la science (Novel, Albin Michel)

Renaud Evrard: La finalité, le paranormal et la science (Editions IMI)

Jonathan Giné: Camille Flammarion et les fantômes (JMG Editions)

Romain Jallet: 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles (Dunod)

Keynote: Yann Caroff: Non-human intelligences (1h)

Fanny Charrasse: La terre des enchantements (postdoc in progress)

Estelle Barthélémy: Hypersensitivity (thesis in progress)

David Galley: Des enfants pas comme les autres (L?opportun)

Fabrice Défontaines (Tarrin): Baffling experiences: the paranormal told in comics

Sylviane Bauer-Motti: La médiumnité ordinaire (essay in progress)

Mallory Clément: Phenomenology of hauntings (JMG éditions)

Claude Berghmans: Le concept de forme-pensée et le processus de visualisation (published article)

Organized by the AnHomalies association, the Interpsy laboratory of the Université de Lorraine, with the support of the Orion Program: dare research and the MJC Lillebonne.

L’événement Festival des anomalies 2026 Nancy a été mis à jour le 2025-12-29 par DESTINATION NANCY