Festival des antipodes Site Industriel Hellocourt Moussey

Moussey

Festival des antipodes

Site Industriel Hellocourt 8 avenue Tomas Bata Moussey Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

La fabrique autonome des acteurs (faa.) présente la 5ème édition du Festival des Antipodes à Bataville (Moussey).

Nous sommes en année paire et le Festival des Antipodes revient pour sa cinquième édition. Pendant trois jours la faa. vous invite à arpenter les espaces de l’ancienne usine Bata au rythme des spectacles, des repas partagés et des concerts dînatoires. Théâtre, rap, flamenco, acrobaties équestres, clown, poésie, chant polyphonique, éthologie… vous verrez se mélanger les genres et les disciplines, se côtoyer les chercheuses et les artistes qui font de la faa. un espace de recherche collaborative unique en son genre.Tout public

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Site Industriel Hellocourt 8 avenue Tomas Bata Moussey 57770 Moselle Grand Est +33 6 68 27 20 83

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English :

La fabrique autonome des acteurs (faa.) presents the 5th edition of the Festival des Antipodes in Bataville (Moussey).

We’re in an even year, and the Festival des Antipodes is back for its fifth edition. For three days, faa. invites you to stroll through the former Bata factory to the rhythm of shows, shared meals and dinner concerts. Theater, rap, flamenco, equestrian acrobatics, clowning, poetry, polyphonic singing, ethology? you’ll see a mix of genres and disciplines, and rub shoulders with the researchers and artists who make faa. a unique space for collaborative research.

L’événement Festival des antipodes Moussey a été mis à jour le 2026-05-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG