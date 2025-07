Festival des arts Espace François Simon Carolles

Festival des arts Espace François Simon Carolles samedi 26 juillet 2025.

Festival des arts

Espace François Simon 47 Rue de la Division Leclerc Carolles Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-26

fin : 2025-08-03

2025-07-26

Peinture et sculptures 26 artistes.

Invité d’honneur Christian Leclerc, sculpteur.

Horaires d’ouverture de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.

Espace François Simon 47 Rue de la Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

English : Festival des arts

Paintings and sculptures by 26 artists.

Guest of honor: Christian Leclerc, sculptor.

Opening hours: 10am to 12:30pm and 3pm to 6:30pm.

German :

Malerei und Skulpturen 26 Künstler.

Ehrengast: Christian Leclerc, Bildhauer.

Öffnungszeiten: von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 15.00 bis 18.30 Uhr.

Italiano :

Dipinti e sculture di 26 artisti.

Ospite d’onore: Christian Leclerc, scultore.

Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

Espanol :

Pinturas y esculturas de 26 artistas.

Invitado de honor: Christian Leclerc, escultor.

Horario: de 10.00 a 12.30 h. y de 15.00 a 18.30 h.

L’événement Festival des arts Carolles a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Granville Terre et Mer