Festival des arts de la rue de Ham Ham 5 juillet 2025 15:00

Somme

Festival des arts de la rue de Ham Rue André Audinot Ham Somme

Gratuit

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05 22:30:00

2025-07-05

Au programme spectacles, jeux et animations, déambulations, fanfare… :

Les spectacles :

15h00 et 19h15 Côté jardin

15h30 et 17h00 Bricolo Circus

16h00 Concerto désaccordé

17h30 Raoul le Fakir

18h18 The Drolatique Magical Show

20h00 Le bal à travers les âges

22h00 Layali Nar

Et beaucoup d’autres animations à partir de 15h00

échassiers

Karaoké mobile

Imrpos Danse 0 .

Rue André Audinot

Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 36 20 50

