lieux divers Die Drôme

Une cinquantaine d’artistes de cirque, théâtre, danse et musique vous donnent rendez-vous en même temps que la Drômoise, course cyclosportive incontournable.

lieux divers Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 contact@theatre-les-aires.com

English :

Some 50 circus, theater, dance and music artists will be on hand to perform at the same time as the Drômoise, a not-to-be-missed cyclosportive race.

German :

Rund fünfzig Zirkus-, Theater-, Tanz- und Musikkünstler geben sich ein Stelldichein, während gleichzeitig die Drômoise, ein unumgängliches Radrennen, stattfindet.

Italiano :

Circa cinquanta artisti di circo, teatro, danza e musica si esibiranno contemporaneamente alla Drômoise, un’imperdibile corsa ciclistica.

Espanol :

Alrededor de cincuenta artistas de circo, teatro, danza y música actuarán al mismo tiempo que la Drômoise, una carrera ciclista ineludible.

L’événement Festival des arts de la rue et des musiques actuelles L’échappée des rues Die a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Pays Diois