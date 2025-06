FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE LES ENTRELACÉS Lassay-les-Châteaux 13 juillet 2025 07:00

Mayenne

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Les 13 & 14 juillet 2025 aura lieu la 31ème édition du festival Les Entrelacés. Une 30aine de compagnies invitées pour 2 jours de plaisir autour des arts de la rue !

Programmation à venir. .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 9 87 30 90 61 lesentrelaces@gmail.com

English :

July 13 & 14, 2025 will see the 31st edition of Les Entrelacés festival. Some 30 guest companies for 2 days of street arts fun!

German :

Am 13. und 14. Juli 2025 findet die 31. Ausgabe des Festivals Les Entrelacés statt. Etwa 30 eingeladene Compagnien werden zwei Tage lang Spaß rund um die Straßenkunst bieten!

Italiano :

La 31a edizione del festival Les Entrelacés si svolgerà il 13 e 14 luglio 2025. Circa 30 compagnie saranno invitate per 2 giorni di divertimento all’insegna delle arti di strada!

Espanol :

Los días 13 y 14 de julio de 2025 tendrá lugar la 31ª edición del festival Les Entrelacés. Una treintena de compañías serán invitadas a dos días de diversión artística callejera

