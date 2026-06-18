Lye

Festival des Arts de la rue Les Lyelliputiennes

Place de l’Eglise Lye Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le festival des arts de la rue des Lyelliputiennes se tiendra du 3 au 5 juillet, un moment festif pour petits et grands, en itinérance sur trois communes Veuil, Lye et Faverolles-en-Berry. L’entrée est libre.

Le samedi 4 juillet, pour cette deuxième journée du festival, la compagnie Remue-Manège proposera dès 14h différents ateliers création de chapeaux, grands jeux de bois, ateliers de dessin, Lyebrairie, la maison du feu des pompiers, initiation au Rubik’s Cube… Les spectacles débuteront à 15h avec La Roulotte des contes Épisode 2 La Forêt enchantée par la compagnie Piloucha. À 16h30, la compagnie Théâtre du Vide-Poches présentera son théâtre d’objets Don Quichotte . À 18h, place au spectacle burlesque TouTouYouToo de la compagnie Cirko Senso. Enfin, la journée se clôturera en musique à 21h30 avec le concert La Cantine des scouts , proposé par la compagnie Le Bœuf à 1000 pattes. Buvette et restauration sur place. .

Place de l’Eglise Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire 6sensvillentrolls@gmail.com

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English :

The Lyelliputiennes Street Arts Festival will take place from July 3 to 5, offering a festive experience for young and old alike, with events taking place across three towns: Veuil, Lye, and Faverolles-en-Berry. Admission is free.

L’événement Festival des Arts de la rue Les Lyelliputiennes Lye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays de Valençay