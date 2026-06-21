Veuil

Festival des Arts de la rue Les Lyelliputiennes

Veuil Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le festival des arts de la rue des Lyelliputiennes se tiendra du 3 au 5 juillet, un moment festif pour petits et grands, en itinérance sur trois communes Veuil, Lye et Faverolles-en-Berry. L’entrée est libre.

Le festival débutera le vendredi 3 juillet, dès 19h au stade de Veuil avec la compagnie Remue-Manège. Enfants, apprêtez-vous à décoller grâce au manège à vélo ! À 20h, la compagnie Wise Fools proposera un spectacle de cirque de haute volée Hot et Cold , une rencontre sur un rythme endiablé entre deux climat une lutte sportive et esthétique entre acrobates finlandaises et sud-africaines ! La soirée se poursuivra ensuite par le spectacle La Roulotte des contes, épisode 1 Le Magicien sans âme par la compagnie Piloucha Diane, la fille du roi est enfermée là-haut, tout là-haut dans la plus haute tour du château par un magicien sans âme. Quand un jeune bûcheron, Sylvio entre au service du roi. N’est-ce pas l’occasion de reconquérir leur liberté ? Buvette et restauration sur place. .

Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire 6sensvillentrolls@gmail.com

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English :

The Lyelliputiennes Street Arts Festival will take place from July 3 to 5, offering a festive experience for young and old alike, with events taking place across three towns: Veuil, Lye, and Faverolles-en-Berry. Admission is free.

L’événement Festival des Arts de la rue Les Lyelliputiennes Veuil a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Pays de Valençay