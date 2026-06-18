Villentrois-Faverolles-en-Berry

Festival des Arts de la rue Les Lyelliputiennes

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le festival des arts de la rue des Lyelliputiennes se tiendra du 3 au 5 juillet, un moment festif pour petits et grands, en itinérance sur trois communes Veuil, Lye et Faverolles-en-Berry. L’entrée est libre. Buvette et restauration sur place les trois jours.

Dimanche 5 juillet, pour cette dernière journée du festival, rendez-vous à partir de 10h à l’étang de Faverolles. La compagnie Remue-Manège proposera des ateliers Qi Gong, jeux de bois, maison du feu des pompiers, Relyexation ou encore des jeux de société avec La Poudre d’Escampette. À 10h, un concours de pêche sera également organisé pour les enfants avec l’AAPPMAA. La matinée se poursuivra à 11h avec le théâtre d’objets Don Quichotte présenté par la compagnie Théâtre du Vide-Poches. À 14h, la compagnie Piloucha vous emmènera dans une nouvelle aventure avec La Roulotte des contes Épisode 3 Le Trésor de Radja le Rouge . Suivi à 15h30, d’un spectacle burlesque TouTouYouToo par la compagnie Cirko Senso avant de terminer par le spectacle Le vertige de l’envers , à 17h. .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire 6sensvillentrolls@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lyelliputiennes Street Arts Festival will take place from July 3 to 5, a festive event for young and old alike, held across three towns: Veuil, Lye, and Faverolles-en-Berry. Admission is free. Refreshments and food will be available on site all three days.

L’événement Festival des Arts de la rue Les Lyelliputiennes Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Pays de Valençay