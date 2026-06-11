Festival des arts de la rue Les Pieds dans les Etoiles à Seulline Seulline samedi 4 juillet 2026.

Seulline

Festival des arts de la rue Les Pieds dans les Etoiles à Seulline

Saint Georges d’Aunay Seulline Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Chaque été, une commune de Pré-Bocage Intercom accueille le festival Les Pieds dans les Étoiles , qui vient clore la saison culturelle. Organisé en partenariat avec les communes et les associations locales.

Chaque été, une commune de Pré-Bocage Intercom accueille le festival Les Pieds dans les Étoiles , qui vient clore la saison culturelle. Organisé en partenariat avec les communes et les associations locales, ce rendez-vous festif et poétique investit l’espace public ou les jardins des habitants pour faire découvrir des formes artistiques variées cirque, théâtre, marionnettes, danse, musique… Ouvert à toutes et tous, gratuit en journée, accessible, ce festival réunit artistes nationaux et internationaux pour un moment suspendu entre rêve et réalité, où la culture se vit au grand air, dans la proximité et la convivialité. .

Saint Georges d’Aunay Seulline 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Festival des arts de la rue Les Pieds dans les Etoiles à Seulline

Every summer, a Pré-Bocage Intercom commune hosts the Les Pieds dans les Étoiles festival, which brings the cultural season to a close. Organised in partnership with the communes and local associations.

L’événement Festival des arts de la rue Les Pieds dans les Etoiles à Seulline Seulline a été mis à jour le 2026-06-11 par Calvados Attractivité