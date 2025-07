Festival des arts de la rue » Un air de vacances » Pau

Festival des arts de la rue » Un air de vacances » Pau vendredi 15 août 2025.

Festival des arts de la rue » Un air de vacances »

Allée Anna de Noailles Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Programme de vendredi

16h Déambulation de la Place de la Déportation au Parc Beaumont LE LACRYMA MARIS par l’Association Culture Son

Entre chaque spectacle au Parc Beaumont :

LES ACCORDS LÉON par La boîte à Léon

17h15 Parc Beaumont FLY ME TO THE MOON 4 (Cie Leandre Clown)

18h15 Parc Beaumont VENT D’OUEST 2 (Cie Les P’tits Bras)

19h45 Parc Beaumont LES BAUDRIERES 1 (Cie L’encordée)

21h Parc Beaumont WANTED LIVE BAND 5 (Cie Bruital) .

Allée Anna de Noailles Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Festival des arts de la rue » Un air de vacances »

German : Festival des arts de la rue » Un air de vacances »

Italiano :

Espanol : Festival des arts de la rue » Un air de vacances »

L’événement Festival des arts de la rue » Un air de vacances » Pau a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Pau