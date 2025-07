Festival des arts de la rue » Un air de vacances » Pau

Festival des arts de la rue » Un air de vacances » Pau samedi 16 août 2025.

Festival des arts de la rue » Un air de vacances »

Allée Anna de Noailles Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Programme de samedi :

16h Déambulation de la Place de la Déportation au Parc Beaumont LA BATT MOBILE (Cie Nomad Nomad)

Entre chaques spectacles au Parc Beaumont LA BATT MOBILE (Cie Nomad Nomad)

17h15 Parc Beaumont LES BAUDRIERES 1 (Cie L’encordée)

18h Parc Beaumont FLY ME TO THE MOON 4 (Cie Leandre Clown)

19h15 Parc Beaumont LES PONDARMES 3 (Cie Un de Ces 4)

20h30 Parc Beaumont TO BEE QUEEN 6 (Cie La Butineuse)

21h15 Parc Beaumont LA BATT MOBILE (Cie Nomad Nomad)

Marché des producteurs de Pay .

Allée Anna de Noailles Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

