Festival des Arts de Rue 2025 – Margny, 1 juin 2025 07:00, Margny.

Ardennes

Festival des Arts de Rue 2025 Margny Ardennes

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Les Portes du Luxem­bourg, la commune de Margny et l’as­so­cia­tion La Coqui­rante vous concoctent une nouvelle jour­née où se mêle­ront musique, contes et théâtre dans divers lieux de la commune et en déam­bu­la­tion. Un festi­val qui met à l’hon­neur les arts de rue dans une ambiance fami­liale et festive. Seront présents : Cie Demain il fera jour, Collec­tif Io, Cie Kalijo, Gazi­nière Cie, Cie Quand les Moules auront des dents, Patri­cia Crol­bois et VirtuÔses et Comp’Anim’ . La Coqui­rante vous propo­sera à nouveau restau­ra­tion et buvette, le tout dans la bonne humeur ! Tout Public Entrée libre

Margny 08370 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 90 98 contact@portesduluxembourg.fr

English :

Les Portes du Luxembourg, the commune of Margny and the association La Coquirante have put together another day of music, storytelling and theater in various locations around the commune and on the move. A festival featuring street arts in a festive, family-friendly atmosphere. Featuring Cie Demain il fera jour, Collectif Io, Cie Kalijo, Gazinière Cie, Cie Quand les Moules auront des dents, Patricia Crolbois et VirtuÔses et Comp?Anim? La Coquirante will once again be serving food and refreshments, all in good spirits! Open to all? Free admission

German :

Les Portes du Luxembourg, die Gemeinde Margny und der Verein La Coquirante bereiten Ihnen einen neuen Tag vor, an dem sich Musik, Märchen und Theater an verschiedenen Orten der Gemeinde und im Umherziehen vermischen werden. Ein Festival, das die Straßenkunst in einer familiären und festlichen Atmosphäre ehrt. Anwesend sein werden: Cie Demain il fera jour, Collectif Io, Cie Kalijo, Gazinière Cie, Cie Quand les Moules auront des dents, Patricia Crolbois und VirtuÔses et Comp?Anim? La Coquirante bietet Ihnen wieder Essen und Trinken an, und das alles in guter Stimmung! Für jedes Publikum ? Freier Eintritt

Italiano :

Les Portes du Luxembourg, il comune di Margny e l’associazione La Coquirante organizzano un’altra giornata di musica, narrazione e teatro in vari luoghi del comune e sulla strada. Si tratta di un festival che celebra le arti di strada in un’atmosfera festosa e familiare. Il festival sarà caratterizzato da Cie Demain il fera jour, Collectif Io, Cie Kalijo, Gazinière Cie, Cie Quand les Moules auront des dents, Patricia Crolbois et VirtuÔses et Comp?Anim? La Coquirante servirà ancora una volta cibo e rinfreschi, il tutto all’insegna del buon umore! Aperto a tutti? Ingresso libero

Espanol :

Les Portes du Luxembourg, el municipio de Margny y la asociación La Coquirante organizan una nueva jornada de música, cuentacuentos y teatro en diversos lugares del municipio y en la carretera. Un festival que celebra las artes de la calle en un ambiente festivo y familiar. El festival contará con Cie Demain il fera jour, Collectif Io, Cie Kalijo, Gazinière Cie, Cie Quand les Moules auront des dents, Patricia Crolbois et VirtuÔses et Comp?Anim? La Coquirante servirá una vez más comida y refrescos, ¡todo de buen humor! ¿Abierto a todos? Entrada gratuita

