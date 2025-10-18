Festival des Arts du Cirque Second Geste spectacle I Love you two Saint-Pair-sur-Mer

Festival des Arts du Cirque Second Geste spectacle I Love you two

Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Tout public Durée environ 1 heure.

I love you two est un spectacle de cirque et musique regroupant 3 duos d’acrobates accompagnés par un orchestre.

C’est l’amour ! L’amour romantique, mais aussi l’amour des amis, de la famille, l’amour d’un artiste pour le public, du public pour un artiste, l’amour de l’art, l’amour du cirque comme outil d’épandage massif d’amour ! Si l’amour est souvent une raison pour protéger, pour être jaloux, ou pour enfermer, l’acrobatie propose une alternative à cette narration. L’acrobate par sa cascade se met volontairement dans une situation à résoudre, montrant ainsi une autre face de l’amour celle traitant de la confiance et de l’accompagnement à une liberté accrue.

Billetterie en ligne https://voisinsdscenes.vostickets.net/billet/FR/presentation-VOISINSDSCENES.wb?REFID=CQwIAAAAAABpAQ .

Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

