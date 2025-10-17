Festival des Arts du Cirque Second Geste spectacle Préviens les autres Compagnie Galapiat Cirque Saint-Pair-sur-Mer
Festival des Arts du Cirque Second Geste spectacle Préviens les autres Compagnie Galapiat Cirque
Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 21:40:00
2025-10-17
À partir de 10 ans Durée environ 1h10
Un gardien de phare, revenu à terre aprè s la mé canisation de son outil de travail, un phare, tombe sur une bande dessiné e qui raconte l’histoire des algues vertes en Cô te d’Armor. Un artiste de cirque sous une yourte a envie de faire un spectacle qui changerait la face du monde, au moins un peu. Un gardien de phare qui a envie de faire du cirque pour mé caniser les algues vertes veut changer la face des Cô tes d’Armor. Ou l’inverse. Jonas Sé radin et Ivan Aubré e proposent dans ce spectacle, un spectacle qui va ê tre super mais qui sera doute mieux quand vous l’aurez vu.
Billetterie en ligne https://voisinsdscenes.vostickets.net/billet/FR/presentation-VOISINSDSCENES.wb?REFID=CQwIAAAAAABpAQ .
Place des Loisirs Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
