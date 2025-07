Festival des arts du monde des exilés Salon-de-Provence

Dimanche 20 juillet 2025 de 20h30 à 23h. Place Saint-Michel Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Avec ce festival, la douce poésie persane se diffuse dans le centre-ville de la cité salonaise.

L’association Ficame propose une nouvelle édition pour découvrir la culture iranienne. Le duo Erfan invite le public dans la musique traditionnelle persane Sarvenaz et son Kamantcheh seront accompagnés de David et de ses percussions. Un voyage au cœur de la Perse. Puis la soirée se poursuit avec la projection du film The Persian Version de Maryam Keshavarz une famille se retrouve autour de l’opération du cœur du patriarche. A cette occasion, un secret de famille est révélé.



Plus d’informations sur ficame.fr .

Place Saint-Michel Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ficame.festivalexiles@gmail.com

English :

This festival brings gentle Persian poetry to the city center.

German :

Mit diesem Festival verbreitet sich die sanfte persische Poesie in der Innenstadt der Stadt Salonaise.

Italiano :

Questo festival porta la dolce poesia persiana nel centro della città.

Espanol :

Este festival lleva la suave poesía persa al centro de la ciudad.

