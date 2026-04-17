Festival des Arts en Nord Médoc T’es à l’Ouest ! Salle Guy Lartigue Grayan-et-l’Hôpital

Festival des Arts en Nord Médoc T’es à l’Ouest !

Salle Guy Lartigue 65 rue des Goélands Grayan-et-l’Hôpital Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

La deuxième édition du Festival des Arts en Nord-Médoc, T’es à l’Ouest! 2026 aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains à Grayan-et-l’Hôpital.

C’est un festival des arts au pluriel où vous retrouverez tout à la fois une exposition, des ateliers d’arts, des circassiens, des musiciens, des comédiens, des auteurs du Médoc… L’entrée est gratuite. Venez participez à un atelier, vous émerveillez devant une performance d’acrobate, rire avec les clowns, danser et chanter lors de nos concerts….

Au programme, cette année, autour de l’expo de 30 plasticiens : un duo circassien avec une acrobate multi cordes et un jongleur multi balles, deux compagnies de clowns, des ateliers d’arts plastiques, de cirque et de chants, un espace livres, une batucada, du handpan, un spectacle musical pour enfants et 4 concerts (jazz, pop rock, rap, pop songs). .

Salle Guy Lartigue 65 rue des Goélands Grayan-et-l’Hôpital 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine collectif.smac@gmail.com

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English : Festival des Arts en Nord Médoc T’es à l’Ouest !

L’événement Festival des Arts en Nord Médoc T’es à l’Ouest ! Grayan-et-l’Hôpital a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Médoc Atlantique