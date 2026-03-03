Festival des arts en papier

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Un festival des arts en papier est proposé à Saint-Loup-sur-Thouet. Il célèbre toutes les formes d’expression cyanotype, poésie de papier, carterie, enluminure, peinture (pastel, portrait, aquarelle), photographie, gravure, vitraux, marqueterie de paille, céramique et artisanat d’art ; écrivains, auteurs de BD, illustrateurs et journalistes seront présents aux côtés d’artistes plasticiens, avec bouquiniste, vente, ateliers gratuits, initiations, performances, shooting et concert de hanpan. Temps forts du samedi 14 h concert de HanPan et lecture poétique, lecture sur le thème du papier support quotidien, artistique et religieux à l’église, des ateliers d’initiation de pastel de 14 h 45 à 18 h, avec Sébastien MOMOT (participation de 10€ 4 places) à la salle multiculturelle, atelier d’initiation de poésie de papier avec Corinne CHARRIER de 14 h 45 à 18 h. Résas 06 24 02 66 82. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 02 66 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des arts en papier

L’événement Festival des arts en papier Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Airvaudais Val du Thouet