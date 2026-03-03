Festival des arts en papier

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Un festival des arts en papier est proposé à Saint-Loup-sur-Thouet. Il célèbre toutes les formes d’expression cyanotype, poésie de papier, carterie, enluminure, peinture (pastel, portrait, aquarelle), photographie, gravure, vitraux, marqueterie de paille, céramique et artisanat d’art ; écrivains, auteurs de BD, illustrateurs et journalistes seront présents aux côtés d’artistes plasticiens, avec bouquiniste, vente, table ronde, ateliers gratuits, initiations, performances, shooting et concert de hanpan. Temps forts du dimanche table ronde de 11 h à 12h, Autour du journal par Léo CANDAS, journaliste au courrier de l’ouest, 5 places à la salle multiculturelle, atelier d’initiation au pastel avec Sébastien MOMOT (10 € 4 places) à la salle multiculturelle et atelier d’initiation poésie de papier avec Corinne CHARRIER, gratuit, 8 places. Résas 06 24 02 66 82. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 02 66 82

