Festival des arts et formes courtes à La Selve La Selve

Festival des arts et formes courtes à La Selve

2 Rue de Lappion La Selve Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:15:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Une belle soirée culturelle en Champagne Picarde !

La cinquième édition de ce festival programmé en milieu rural, avec ce soir au programme une pièce de théâtre musicale intitulée Montmartre et son cabaret du Lapin Agile , suivie d’un concert avec l’artiste solo Na !

RV dans la salle des fêtes à partir de 19h15 ! .

2 Rue de Lappion La Selve 02150 Aisne Hauts-de-France +33 7 65 18 28 53 compagnie.nomades@gmail.com

English :

A beautiful cultural evening in Champagne Picarde!

German :

Ein schöner kultureller Abend in der Champagne Picarde!

Italiano :

Una splendida serata culturale in Champagne Picarde!

Espanol :

¡Una maravillosa velada cultural en Champagne Picarde!

