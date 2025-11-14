Festival des arts et formes courtes à La Selve La Selve
2 Rue de Lappion La Selve Aisne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-14 19:15:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
Une belle soirée culturelle en Champagne Picarde !
La cinquième édition de ce festival programmé en milieu rural, avec ce soir au programme une pièce de théâtre musicale intitulée Montmartre et son cabaret du Lapin Agile , suivie d’un concert avec l’artiste solo Na !
RV dans la salle des fêtes à partir de 19h15 ! .
2 Rue de Lappion La Selve 02150 Aisne Hauts-de-France +33 7 65 18 28 53 compagnie.nomades@gmail.com
