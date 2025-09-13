Festival des Arts Germinations Raizeux
Festival des Arts Germinations Raizeux samedi 13 septembre 2025.
Festival des Arts Germinations
Mairie de Raizeux Raizeux Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-13 17:00:00
fin : 2025-09-28 20:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Du 13 au 28septembre 2025, Raizeux (78) accueille un événement artistique inédit alliant création contemporaine et conscience écologique dans un cadre naturel d’exception
.
Mairie de Raizeux Raizeux 78125 Yvelines Île-de-France
English :
From September 13 to 28, 2025, Raizeux (78) hosts a unique artistic event combining contemporary creation and ecological awareness in an exceptional natural setting
German :
Vom 13. bis 28. September 2025 findet in Raizeux (78) ein einzigartiges Kunstevent statt, das zeitgenössische Kunst und Umweltbewusstsein in einer außergewöhnlichen Naturlandschaft verbindet
Italiano :
Dal 13 al 28 settembre 2025, Raizeux (78) ospiterà un evento artistico unico che unisce la creazione contemporanea e la consapevolezza ecologica in un contesto naturale eccezionale
Espanol :
Del 13 al 28 de septiembre de 2025, Raizeux (78) acogerá un acontecimiento artístico único que combina creación contemporánea y conciencia ecológica en un marco natural excepcional
L’événement Festival des Arts Germinations Raizeux a été mis à jour le 2025-09-04 par Conseil Départemental des Yvelines