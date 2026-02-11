FESTIVAL DES ARTS

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Le Festival des Arts de Merville est de retour en 2026 !

Cette année encore, 70 artistes seront présents en salle !

Les œuvres d’artistes non-présents seront également à découvrir sur l’écran situé dans le hall. Plusieurs prix seront remis, dont Le prix du public ; Le prix Arts & Cadres ; Le prix Cotation Drouot . Un tirage au sort est également proposé aux visiteurs.

AU PROGRAMME

Vendredi Ouverture à 10h. Fermeture à 18h.

Samedi Ouverture à 10h. Fermeture à 20h.

Dimanche Ouverture à 10h. Vernissage & Remise des prix du jury à 11h. Remise du prix du public & Tirage au sort des gagnants visiteurs à 16h30. Fermeture à 17h. .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

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English :

The Festival des Arts de Merville is back in 2026!

Once again this year, 70 artists will be on hand!

L’événement FESTIVAL DES ARTS Merville a été mis à jour le 2026-02-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE