FESTIVAL DES ARTS Merville
FESTIVAL DES ARTS Merville vendredi 10 avril 2026.
FESTIVAL DES ARTS
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Le Festival des Arts de Merville est de retour en 2026 !
Cette année encore, 70 artistes seront présents en salle !
Les œuvres d’artistes non-présents seront également à découvrir sur l’écran situé dans le hall. Plusieurs prix seront remis, dont Le prix du public ; Le prix Arts & Cadres ; Le prix Cotation Drouot . Un tirage au sort est également proposé aux visiteurs.
AU PROGRAMME
Vendredi Ouverture à 10h. Fermeture à 18h.
Samedi Ouverture à 10h. Fermeture à 20h.
Dimanche Ouverture à 10h. Vernissage & Remise des prix du jury à 11h. Remise du prix du public & Tirage au sort des gagnants visiteurs à 16h30. Fermeture à 17h. .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
The Festival des Arts de Merville is back in 2026!
Once again this year, 70 artists will be on hand!
L’événement FESTIVAL DES ARTS Merville a été mis à jour le 2026-02-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE