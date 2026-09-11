Festival des Arts Vivants et Artisanat celte Salle du Carrouez Guilliers

Informations pratiques

Guilliers

Festival des Arts Vivants et Artisanat celte

Salle du Carrouez Rue du 19 Mars 1962 Guilliers Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Un concert de Luc Arbogast ouvre la première édition du Festival des Arts Vivants et Artisanat celte !

Au programme :

– concert de Luc Arbogast à 20h30 le vendredi 23 et à 16h le dimanche 25. Réservation conseillée.

– le samedi : initiation à la danse bretonne à partir de 14h avec l’association Activités au pays de Guilliers ; jeux en bois ; Fest Deiz de 15h30 à 19h30, avec Chick’nla, Bagad de Ploërmel, couples de sonneurs et chanteurs ; Fest Noz à 20H30 avec le groupe Ferzaè et les Beurbis Gallèses, et couples de sonneurs et chanteurs.

Petite restauration et une buvette, ainsi que les food-trucks « Au chti’creux » et « la roulotte grecque ». .

Salle du Carrouez Rue du 19 Mars 1962 Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 6 73 24 77 92

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English :

L’événement Festival des Arts Vivants et Artisanat celte Guilliers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande