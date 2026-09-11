Festival des Arts Vivants et Artisanat celte Salle du Carrouez Guilliers
vendredi 23 octobre 2026 · Salle du Carrouez · Guilliers
Informations pratiques
Guilliers
Festival des Arts Vivants et Artisanat celte
Salle du Carrouez Rue du 19 Mars 1962 Guilliers Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Un concert de Luc Arbogast ouvre la première édition du Festival des Arts Vivants et Artisanat celte !
Au programme :
– concert de Luc Arbogast à 20h30 le vendredi 23 et à 16h le dimanche 25. Réservation conseillée.
– le samedi : initiation à la danse bretonne à partir de 14h avec l’association Activités au pays de Guilliers ; jeux en bois ; Fest Deiz de 15h30 à 19h30, avec Chick’nla, Bagad de Ploërmel, couples de sonneurs et chanteurs ; Fest Noz à 20H30 avec le groupe Ferzaè et les Beurbis Gallèses, et couples de sonneurs et chanteurs.
Petite restauration et une buvette, ainsi que les food-trucks « Au chti’creux » et « la roulotte grecque ». .
Salle du Carrouez Rue du 19 Mars 1962 Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 6 73 24 77 92
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English :
L’événement Festival des Arts Vivants et Artisanat celte Guilliers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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