Festival des Bars Bars centre du village Binarville

Festival des Bars Bars

centre du village Rue du Centre Binarville Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25 23:59:00

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

Concert avec Drop’s, composé de 4 membres, propose un style de pop/rock/jazzy avec une touche de variété, électrique comme acoustique. .

centre du village Rue du Centre Binarville 51800 Marne Grand Est +33 7 81 13 27 45

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Binarville a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne