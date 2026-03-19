Festival des Bars Bars centre du village Binarville
Festival des Bars Bars centre du village Binarville samedi 25 avril 2026.
Festival des Bars Bars
centre du village Rue du Centre Binarville Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25 23:59:00
Date(s) :
2026-04-25
Tout public
Concert avec Drop’s, composé de 4 membres, propose un style de pop/rock/jazzy avec une touche de variété, électrique comme acoustique. .
centre du village Rue du Centre Binarville 51800 Marne Grand Est +33 7 81 13 27 45
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Binarville a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne