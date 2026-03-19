Festival des Bars Bars salle des fêtes Chaudefontaine

Festival des Bars Bars salle des fêtes Chaudefontaine samedi 18 avril 2026.

Festival des Bars Bars

salle des fêtes 2 rue du Chainée Chaudefontaine Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 23:59:00

Date(s) :
2026-04-18

Tout public
Concert avec Pagro Megra. Leurs reprises et leurs compositions sont des chansons françaises festives influencées de leurs rythmiques Punk-Musette et Zouk-Manouche.   .

salle des fêtes 2 rue du Chainée Chaudefontaine 51800 Marne Grand Est +33 6 84 76 54 40 

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Chaudefontaine a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

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