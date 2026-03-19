Festival des Bars Bars

Place du village Florent-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 23:59:00

Date(s) :

2026-05-07

Tout public

Concert avec Jaamm est un groupe de reprises pop rock composé de 5 musiciens

Accueil à partir de 19h, repas sur réservation .

Place du village Florent-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 6 44 27 45 19

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Florent-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne