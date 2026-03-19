Festival des Bars Bars Florent-en-Argonne
Festival des Bars Bars Florent-en-Argonne lundi 25 mai 2026.
Festival des Bars Bars
place du village Florent-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 13:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Tout public
Concerts de clôture du festival avec Les joyeux Fayots, Jamie And Co, The Coopers, Sebastian Ellis, Lucky Will, Kevin et Pépito .
place du village Florent-en-Argonne 51800 Marne Grand Est parodidominique51@gmail.com
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Florent-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne