Festival des Bars Bars

place du village Florent-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 13:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Tout public

Concerts de clôture du festival avec Les joyeux Fayots, Jamie And Co, The Coopers, Sebastian Ellis, Lucky Will, Kevin et Pépito .

place du village Florent-en-Argonne 51800 Marne Grand Est parodidominique51@gmail.com

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Florent-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne