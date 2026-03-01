Festival des Bars Bars hôtel restaurant l’Espérance Givry-en-Argonne
Festival des Bars Bars hôtel restaurant l’Espérance Givry-en-Argonne samedi 28 mars 2026.
Festival des Bars Bars
hôtel restaurant l’Espérance 22 place de la Halle Givry-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 22:00:00
fin : 2026-03-28 23:59:00
Date(s) :
2026-03-28
Tout public
Concert avec Marilyne. Elle vous fera traverser les variétés françaises et internationales des années 8 à aujourd’hui. Concert avec piste de danse
Apéritif de 19h30 à 20h30, repas de 20h30 à 22h sur réservation .
hôtel restaurant l’Espérance 22 place de la Halle Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 00 08
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Givry-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne