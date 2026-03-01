Festival des Bars Bars hôtel restaurant l’Espérance Givry-en-Argonne

Festival des Bars Bars

hôtel restaurant l’Espérance 22 place de la Halle Givry-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 22:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

Concert avec Marilyne. Elle vous fera traverser les variétés françaises et internationales des années 8 à aujourd’hui. Concert avec piste de danse

Apéritif de 19h30 à 20h30, repas de 20h30 à 22h sur réservation .

hôtel restaurant l’Espérance 22 place de la Halle Givry-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 60 00 08

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Givry-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne