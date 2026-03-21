Festival des Bars Bars Rue de la Mairie Moiremont

Festival des Bars Bars

Rue de la Mairie Rucher école Moiremont Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 13:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Tout public

Concert avec Jazz Ouf. Groupe avec Camille au saxo, Jean Marie au clavier, Bernard avec son cajon Gégé au chant et à l’harmonica, Moumout à l’accordéon et Simon à la guitare.

musique de variété et jazz .

Rue de la Mairie Rucher école Moiremont 51800 Marne Grand Est +33 6 08 55 18 58

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Moiremont a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne