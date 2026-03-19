Festival des Bars Bars

rues du village Saint-Thomas-en-Argonne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Tout public

Concert avec Dominique Musset qui propose de la musique .

rues du village Saint-Thomas-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 6 30 11 61 77

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Saint-Thomas-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne