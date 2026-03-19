Festival des Bars Bars Saint-Thomas-en-Argonne
Festival des Bars Bars Saint-Thomas-en-Argonne vendredi 1 mai 2026.
Festival des Bars Bars
rues du village Saint-Thomas-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01 16:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Tout public
Concert avec Dominique Musset qui propose de la musique .
rues du village Saint-Thomas-en-Argonne 51800 Marne Grand Est +33 6 30 11 61 77
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Saint-Thomas-en-Argonne a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne