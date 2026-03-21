Festival des Bars Bars Bar Rock Sainte-Menehould
Festival des Bars Bars Bar Rock Sainte-Menehould samedi 11 avril 2026.
Festival des Bars Bars
Bar Rock 7 rue Camille Margaine Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11 23:59:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Concert avec Feedback, groupe composé de 5 musiciens, qui reprend des titres rock incontournables des années 70/80 .
Bar Rock 7 rue Camille Margaine Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 6 61 14 22 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne