Festival des Bars Bars Bar Rock Sainte-Menehould

Festival des Bars Bars Bar Rock Sainte-Menehould samedi 11 avril 2026.

Festival des Bars Bars

Bar Rock 7 rue Camille Margaine Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11 23:59:00

Date(s) :
2026-04-11

Tout public
Concert avec Feedback, groupe composé de 5 musiciens, qui reprend des titres rock incontournables des années 70/80   .

Bar Rock 7 rue Camille Margaine Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 6 61 14 22 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

Prochains événements à Sainte-Menehould