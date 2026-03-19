Festival des Bars Bars Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Festival des Bars Bars

Place du Général Leclerc Marché aux fleurs Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:30:00

fin : 2026-05-02 15:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

Concerts avec

Oldies qui est un jeune groupe Barisien composé d’un batteur, deux guitaristes, un bassiste et d’une chanteuse guitare.

Hope qui est un groupe pop franco-anglais porté par 4 musiciens .

Place du Général Leclerc Marché aux fleurs Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 6 85 58 67 30

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne