Festival des Bars Bars Restaurant le Cheval Rouge Sainte-Menehould
Festival des Bars Bars Restaurant le Cheval Rouge Sainte-Menehould vendredi 8 mai 2026.
Festival des Bars Bars
Restaurant le Cheval Rouge 1 rue Chanzy Sainte-Menehould Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08 14:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Concert avec Charles Noël, chanteur guitariste, qui joue un style pop rock et folk acoustique
repas sur réservation .
Restaurant le Cheval Rouge 1 rue Chanzy Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 81 04
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne