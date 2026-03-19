Festival des Bars Bars Restaurant le Cheval Rouge Sainte-Menehould

Festival des Bars Bars

Restaurant le Cheval Rouge 1 rue Chanzy Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08 14:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Concert avec Charles Noël, chanteur guitariste, qui joue un style pop rock et folk acoustique

repas sur réservation .

Restaurant le Cheval Rouge 1 rue Chanzy Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 81 04

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne