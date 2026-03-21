Festival des Bars Bars Le Petit Viennois Vienne-le-Château

Festival des Bars Bars

Le Petit Viennois 96 rue de la Croix Vienne-le-Château Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 23:59:00

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Concert avec Carole et Tony, ce duo propose un répertoire allant de la musette des années 70-80 jusqu’au tubes actuels.

repas sur réservation .

Le Petit Viennois 96 rue de la Croix Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 7 55 61 34 48

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne