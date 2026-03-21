Festival des Bars Bars Le Petit Viennois Vienne-le-Château
Festival des Bars Bars Le Petit Viennois Vienne-le-Château samedi 4 avril 2026.
Festival des Bars Bars
Le Petit Viennois 96 rue de la Croix Vienne-le-Château Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04 23:59:00
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Concert avec Carole et Tony, ce duo propose un répertoire allant de la musette des années 70-80 jusqu’au tubes actuels.
repas sur réservation .
Le Petit Viennois 96 rue de la Croix Vienne-le-Château 51800 Marne Grand Est +33 7 55 61 34 48
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Vienne-le-Château a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne