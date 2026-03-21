Festival des Bars Bars

salle des fêtes Virginy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:59:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Concert avec Pop Brothers. Constant et David, deux instruments et une énergie communicative. Ils revisitent des classiques de la chanson et de la pop française et anglaise.

concert dans la salle des fêtes .

salle des fêtes Virginy 51800 Marne Grand Est +33 6 85 25 86 09

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English : Festival des Bars Bars

L’événement Festival des Bars Bars Virginy a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne