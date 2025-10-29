Festival des bibliothèques Battle dePokémon Bibliothèque Langoiran

Festival des bibliothèques Battle dePokémon

Bibliothèque Langoiran mercredi 29 octobre 2025.

Bibliothèque 3 avenue du général de Gaulle Langoiran Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

2025-10-29

Atelier Battle de Pokemon . À partir de 8 ans sur inscription. Viens confronter ta propre création de Pokémon aux autres et tester ses supers attaques! Animé par Emilie Olivier illustratrice. .

Bibliothèque 3 avenue du général de Gaulle Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 66 85 bibliotheque@langoiran.fr

