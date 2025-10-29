Festival des bibliothèques Battle dePokémon Bibliothèque Langoiran
Bibliothèque 3 avenue du général de Gaulle Langoiran Gironde
Gratuit
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Atelier Battle de Pokemon . À partir de 8 ans sur inscription. Viens confronter ta propre création de Pokémon aux autres et tester ses supers attaques! Animé par Emilie Olivier illustratrice. .
Bibliothèque 3 avenue du général de Gaulle Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 66 85 bibliotheque@langoiran.fr
English : Festival des bibliothèques Battle dePokémon
Espanol : Festival des bibliothèques Battle dePokémon
