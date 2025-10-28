Festival des bibliothèques Escape Game Retrouvons Ewilan Bibliothèque Tabanac

Festival des bibliothèques Escape Game Retrouvons Ewilan

Bibliothèque 555, route du moulin à vent Tabanac Gironde

Imaginez, sans le faire exprès vous faites un pas de côté et vous pénétrez dans un univers à la fois familier et complètement étrange. Lors de cе transfert, vous devenez un personnage essentiel pour retrouver Ewilan, disparue lors d’une mission dangereuse pour libérer les Figés et sauver son royaume! Jeu littéraire autour de la BD .

Bibliothèque 555, route du moulin à vent Tabanac 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 10 69 bibliothequetabanac@gmail.com

