Festival des bibliothèques Exposition Anuki Médiathèque Saint-Caprais-de-Bordeaux

Festival des bibliothèques Exposition Anuki

Médiathèque 4, avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-01

Du 1 octobre au 22 novembre: Exposition Anuki , aux heures d’ouverture de la Médiathèque. Cette exposition entièrement muette propose aux tout-petits une première approche de la bande dessinée en travaillant leur compréhension de l’image et des codes graphiques. Elle est composée de jeux interactifs et ludiques spécialement étudiés pour être accessible de façon autonome aux enfants à partir de 4 ans. .

Médiathèque 4, avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 17 mediatheque@saintcapraisdebordeaux.fr

