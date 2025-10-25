Festival des bibliothèques Ludothèque Médiathèque Saint-Caprais-de-Bordeaux

Festival des bibliothèques Ludothèque Médiathèque Saint-Caprais-de-Bordeaux samedi 25 octobre 2025.

Festival des bibliothèques Ludothèque

Médiathèque 4, avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Ludothèque avec la Coccinelle. Tout public À partir de 3 ans. Toutes les bibliothèques se réunissent autour de La ludothèque La coccinelle pour vous proposer des jeux de société en lien avec la BD. .

Médiathèque 4, avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 17 mediatheque@saintcapraisdebordeaux.fr

English : Festival des bibliothèques Ludothèque

German :

Italiano :

Espanol : Festival des bibliothèques Ludothèque

L’événement Festival des bibliothèques Ludothèque Saint-Caprais-de-Bordeaux a été mis à jour le 2025-10-15 par OT de l’Entre-deux-Mers