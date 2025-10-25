Festival des bibliothèques Ludothèque Médiathèque Saint-Caprais-de-Bordeaux
Festival des bibliothèques Ludothèque Médiathèque Saint-Caprais-de-Bordeaux samedi 25 octobre 2025.
Médiathèque 4, avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde
Ludothèque avec la Coccinelle. Tout public À partir de 3 ans. Toutes les bibliothèques se réunissent autour de La ludothèque La coccinelle pour vous proposer des jeux de société en lien avec la BD. .
Médiathèque 4, avenue de Mercade Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 94 17 mediatheque@saintcapraisdebordeaux.fr
