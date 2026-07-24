Festival des bières et marché artisanal Salle Socio-Culturelle et ses abords Zetting

Informations pratiques

Zetting

Festival des bières et marché artisanal

Salle Socio-Culturelle et ses abords 2 rue de l’Église Zetting Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Organisé par le Club d’Épargne Concorde de Zetting.

Nous vous invitons à notre magnifique fête des bières artisanales ! Préparez-vous à une journée remplie de découvertes, de saveurs exquises et d’expériences mémorables. Lors de cet événement, nous mettons en avant le talent et la passion des brasseurs artisanaux qui ont consacré leur vie à perfectionner l’art de la bière.

Ne manquez pas non plus notre marché artisanal mettant en avant les producteurs locaux de notre région.

De nombreuses animations vous attendent pour un week-end convivial et festif.

Buvette et restauration sur place tout au long du WE.Tout public

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Salle Socio-Culturelle et ses abords 2 rue de l’Église Zetting 57905 Moselle Grand Est +33 6 40 11 87 54 fredo57905@gmail.com

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English :

Organized by the Concorde Savings Club of Zetting.

We invite you to our magnificent craft beer festival! Get ready for a day full of discoveries, exquisite flavors, and memorable experiences. At this event, we’re showcasing the talent and passion of craft brewers who have dedicated their lives to perfecting the art of beer.

Don’t miss our craft market featuring local producers from our region.

A variety of activities await you for a fun and festive weekend.

Refreshments and food will be available on-site throughout the weekend.

L’événement Festival des bières et marché artisanal Zetting a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES