Festival des Bœufs Gras de Pâques Laguiole

Laguiole Aveyron

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Le Festival des Bœufs Gras de Pâques à Laguiole a lieu chaque année au mois de mars, le troisième week-end avant Pâques.

Pendant deux jours, 200 animaux de race Aubrac sous signe officiel de qualité (Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac, IGP Fleur d’Aubrac et Animaux bio) sont exposés et vendus sous chapiteau. Cet événement valorise la filière viande, les éleveurs, les acheteurs et les bouchers et permet un échange entre consommateur et producteur.

Le samedi

Exposition et Vente des animaux après passage du jury, à 14h Vente aux enchères des premiers prix, et ouverture du foiral aux acheteurs et éleveurs avec le début des transactions. Forail neuf.

En soirée et jusqu’au bout de la nuit, la soirée “Bœuf au Comptoir” propose un grand nombre de recettes à base de bœuf à déguster sous une forme originale accoudée à des comptoirs le tout en musique avec un orchestre. Au menu, 8 recettes de bœuf accompagné de l’aligot de l’Aubrac de Jeune Montagne et pour terminer en beauté, le dessert est préparé par la Maison Bras. Événement très populaire, il est conseillé de réserver dès l’ouverture des inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de Laguiole.

Le dimanche

Toute la journée exposition des animaux sous le chapiteau. (entrée payante jumelée avec le salon du chocolat))

Défilé de confréries, groupes folkloriques et bandas dans les rues du village décorées aux couleurs du festival avec des lauriers. Retrouvez le groupe folklorique de Laguiole Lous Oyolos (enfants et adultes) ainsi que la confrérie du Taste Laguiole et des grands fileurs d’Aligot.

A midi bénédiction des bœufs. Discours et visite officielle.

Égayez vos papilles au salon du chocolat organisé par l’APE de l’ensemble scolaire Saint-Matthieu au gymnase de Laguiole, nombreux exposants. (entrée payante jumelée avec le chapiteau)

Amateur de tradition et d’ambiance chaleureuse, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! .

Laguiole 12210 Aveyron Occitanie

