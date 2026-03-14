Festival des Boîtes à vélo Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 15:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Curieux et curieuses, de passage, experts et expertes, sceptiques, piétons, automobilistes, ???????????????????????????????????? !???? Coin enfants prévu pour que toute les familles profitent de l’événement???? Petite restauration sur place.Au programme :???? Rencontres avec les pros du vélo avec leur matériel varié !????Échanges : posez toutes vos questions sur le vélo utilitaire, les services, l’artisanat…???? Animations pour tous les âgesUn moment convivial pour découvrir, partager et s’inspirer !Un événement organisé par le réseau des pros à vélo de Nantes, pour promouvoir les enjeux de mobilités et le vélo à usage professionnel, tous corps de métiers.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

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