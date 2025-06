Festival des Bruits de la Tête Circuit Court Marcenat 4 juillet 2025 20:00

Cantal

Festival des Bruits de la Tête Circuit Court Maison du Jardinier Marcenat Cantal

Début : Vendredi 2025-07-04 20:00:00

2025-07-04

La fanfare locale CIRCUIT-COURT, menée par le saxophoniste Tupac Silva, continuera la soirée, au lieu-dit La maison du jardinier . Ce sera l’occasion d’inaugurer ce nouvel espace communal situé en pleine nature à deux pas du centre de Marcenat.

Maison du Jardinier

Marcenat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 44 09 24

English :

The local CIRCUIT-COURT brass band, led by saxophonist Tupac Silva, will continue the evening at « La maison du jardinier ». This will be the occasion to inaugurate this new communal space in the heart of nature, a stone’s throw from the center of Marcenat.

German :

Die örtliche Blaskapelle CIRCUIT-COURT, angeführt von dem Saxophonisten Tupac Silva, wird den Abend am Ort « La maison du jardinier » fortsetzen. Dies ist die Gelegenheit, diesen neuen Gemeinschaftsraum inmitten der Natur, nur wenige Schritte vom Zentrum von Marcenat entfernt, einzuweihen.

Italiano :

La brass band locale CIRCUIT-COURT, guidata dal sassofonista Tupac Silva, proseguirà la serata presso « La maison du jardinier ». Sarà l’occasione per inaugurare questo nuovo spazio comune immerso nella natura, a due passi dal centro di Marcenat.

Espanol :

La banda local CIRCUIT-COURT, dirigida por el saxofonista Tupac Silva, continuará la velada en « La maison du jardinier ». Será la ocasión de inaugurar este nuevo espacio comunitario situado en plena naturaleza, a dos pasos del centro de Marcenat.

